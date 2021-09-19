Женская команда в составе четырех украинок финишировала третьей в гребле на каноэ.

Женская сборная Украины по гребле на каноэ стала третьей на чемпионате мира, который проходит в столице Дании - Копенгагене.

Честь Украины в этом заезде на дистанции 500 метров защищали четыре девушки: Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова.

Наши спортсменки продемонстрировали результат 1.49,79, пропустив вперед сборные Венгрии и Беларуси.

Более того, Людмиле Лузан покорилось историческое достижение для украинской гребли. 24-летняя украинка трижды поднималась на пьедестал почета на этом ЧМ. Ранее ни одному украинскому спортсмену не удавалось выиграть 3 медали на одном чемпионате мира по гребле.

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Украина на ЧМ по гребле: результаты

В копилке Украины сейчас 5 медалей на ЧМ по гребле: три золотые, одна бронзовая и одна серебряная награды.

Ранее золото выиграл дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой на каноэ.

Кроме того, Лузан выиграла серебряную медаль в одиночном заезде.

ЧМ закончится сегодня - 19 сентября.

Автор: Артем Будрин