Украина завоевала 24 золотые медали / фото REUTERS
На Паралимпийских играх в Токио завершилась соревновательная программа. В заключительный день Паралимпиады-2020 сборная Украины не завоевала наград и завершила выступления на шестом месте в медальном зачете.
На счету сборной Украины 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.
От итогового попадания в пятерку лучших Украину отделила одна золотая медаль.
По общему количеству медалей (98) украинская сборная заняла пятое место.
Медальный зачет Паралимпиады / УНИАН
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Украина на Паралимпиаде в Токио: главное
- Паралимпиада проходила с 24 августа. Церемония закрытия Игр состоится 5 сентября.
- Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.
- Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады.
- 98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после игр в Рио (117 медалей).
- Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры).