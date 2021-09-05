Украина заняла итоговое шестое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

98 медалей - это второй результат в истории паралимпийской сборной Украины.

На Паралимпийских играх в Токио завершилась соревновательная программа. В заключительный день Паралимпиады-2020 сборная Украины не завоевала наград и завершила выступления на шестом месте в медальном зачете. На счету сборной Украины 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. От итогового попадания в пятерку лучших Украину отделила одна золотая медаль. По общему количеству медалей (98) украинская сборная заняла пятое место. Читайте также Уже 98 наград: итоги одиннадцатого дня Паралимпиады для Украины, медальный зачет Украина на Паралимпиаде в Токио: главное Паралимпиада проходила с 24 августа. Церемония закрытия Игр состоится 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады.

98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после игр в Рио (117 медалей).

Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры). Автор: Антон Дударь

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