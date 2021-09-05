Украина завоевала 24 золотые медали / фото REUTERS

На Паралимпийских играх в Токио завершилась соревновательная программа. В заключительный день Паралимпиады-2020 сборная Украины не завоевала наград и завершила выступления на шестом месте в медальном зачете.

На счету сборной Украины 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

От итогового попадания в пятерку лучших Украину отделила одна золотая медаль.

По общему количеству медалей (98) украинская сборная заняла пятое место.

Медальный зачет Паралимпиады / УНИАН

Читайте такжеУже 98 наград: итоги одиннадцатого дня Паралимпиады для Украины, медальный зачет

Украина на Паралимпиаде в Токио: главное

  • Паралимпиада проходила с 24 августа. Церемония закрытия Игр состоится 5 сентября.
  • Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.
  • Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады.
  • 98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после игр в Рио (117 медалей).
  • Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры).

Автор: Антон Дударь