Украина может претендовать на проведение соревнований в 2030 и 2032 годах.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что Украина заинтересована в проведении юношеских Олимпийских игр.

Об этом стало известно из его интервью "Украинской правде".

"В сентябре, кстати, приедет президент МОК в Киев, будет встречаться с президентом Зеленским по его приглашению. Будет беседа о развитии спорта в Украине, о возможности проведения Олимпиады", - сказал Гутцайт, подчеркнув, что имеются ввиду 2030 и 2032 годы.

По словам Гутцайта, речь идет о юношеской Олимпиаде:

"Смотрите, может на базе Буковеля, но в целом речь идет о развитии инфраструктуры. И прежде всего сейчас идет речь о юношеских Олимпийских играх. Это меньший бюджет, меньше средств, и не так сложно как взрослые Олимпийские игры. И посмотреть на возможность как на тест".

Летнюю юношескую Олимпиаду могла бы принять столица Украины, подчеркнул министр:

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"Говорим о Киеве. Почему бы нет? Прекрасный стадион есть, построить еще бассейны. Еще же "Спартак" стоит, можно и его расстроить. В Киеве все возможно".

Он также назвал плюсы проведения Игр в Украине:

"Если у нас получится, то для нас это будет большой плюс для развития спорта, потому что мы еще больше будем развивать спортивную инфраструктуру, еще больше будем делать условия для простых граждан, еще больше туристов будут узнавать о нашей стране".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский озвучивал идею о проведении Олимпиады в Украине.

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Автор: Антон Дударь