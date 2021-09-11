Федерация баскетбола Украины участвует в совместной заявке.

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы в 2015 году.

Об этом сообщил официальный сайт ФБУ.

Украина претендует на совместное проведение турнира с другими странами. Украинская сторона будет претендовать на то, чтобы принимать матчи группового этапа, плей-офф, а также финал турнира.

Для этого в Украине нужно построить две арены, так как вместимость зала на матчи группового этапа должна быть не меньше 10 тысяч, а на игры плей-офф - не меньше 15 тысяч.

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На проведение турнира будут претендовать два города - Киев и Львов.

Евробаскет: вторая попытка Украины принять турнир

Украина должна была принимать чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. Это право было получено в 2011 году. Турнир должен был пройти в шести городах.

Однако летом 2014 года в связи с ситуацией в Украине ФИБА лишила страну возможности провести турнир.

Автор: Антон Дударь