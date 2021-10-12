В субботу, 16 октября, в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 40.

В ночь с 16 на 17 октября в Лас-Вегасе (США) на арене "UFC APEX" состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 195. Главным событием вечера станет поединок между 26-летней Аспен Лэдд и 31-летней Нормой Дюмон. В со-главном бою встретятся опытный белорусский спортсмен Андрей Орловский и бразилец Карлос Фелипе.

Представляем вашему вниманию список всех боев ивента:

Основной кард

Аспен Лэдд - Норма Дюмон

Андрей Орловский - Карлос Фелипе

Джим Миллер - Эрик Гонзалес

Манон Фиоро - Майра Буэно Силва

Джулиан Маркез - Джордан Райт

Прелимы

Эндрю Санчес - Бруно Силва

Дэнни Робертс - Рамазан Эмеев

Сиджара Юбэнкс - Луана Каролина

Нэйт Ландвер - Людовит Кляйн

Данаа Батгерел - Брэндон Дэвис

Истела Нунес - Ариани Карнелосси

Отметим, что изначально соперницей Дюмон в мэйн-ивенте UFC Fight Night 195 была Холли Холм, однако американка травмировала колено и по этой причине её заменила Аспен Лэдд.

Читайте такжеUF MMA опровергла информацию о сотрудничестве с РоссиейСвой предыдущий бой представительница Бразилии Норма Дюмон проводила против канадской спортсменки Фелиции Спенсер в рамках турнира UFC Vegas 27. Тогда победу раздельным решением судей одержала Дюмон.

Аспен Лэдд в последний раз появлялась в октагоне 8 декабря 2019 года на турнире UFC ON ESPN 7. Противостояла ей тогда россиянка Яна Куницкая. Бой техническим нокаутом выиграла американка.

Андрей Орловский в своем последнем на сегодняшний день бою (17 апреля 2021 года) единогласным решением судей победил Чейза Шермана. Всего на счету 42-летнего белоруса 53 боя, в 31-м из которых он одержал победы (17 нокаутом, 3 болевым и 11 решением судей).

26-летний Карлос Фелипе в статусе профессионального спортсмена выступает уже 6 лет. За свою карьеру он провел 12 поединков, 11 из которых завершил триумфом (6 побед нокаутом и 5 решением судей). В последнем бою (12 июня 2021 года) бразилец раздельным решением судей победил Джейка Коллиера.

UFC Fight Night 195 начнется в субботу, 16 октября, в 23:00 по Киеву. Трансляция турнира будет доступна на UFC ТВ и MoretTV.

Автор: Владимир Медяник