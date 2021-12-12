Оливейра успешно применил удушающий прием.

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на "Ти-Мобайл Арене" состоялся турнир UFC 269.

В главном бою вечера чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра встретился с первым номером в рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории Дастином Порье.

Бой завершился в третьем раунде после того, как Оливейра успешно применил удушающий прием. Для бразильца это победа стала 32-й в карьере при 8 поражения. Американец проиграл 7-й бой из 35.

Видео удушающего:

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021

Отметим, что Оливейра не проигрывает 10 боев подряд в UFC. Последнее поражение было в 2017 году от Пола Фелдера.

Читайте такжеЛомаченко в ярком бою победил Комми и завоевал титул WBO Inter-Continental (видео)В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий прием во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.

Ранее в рамках основного карда боец из Новой Зеландии Кай Кара-Франс победил соперника из США Коди Гарбрандта. Поединок продлился всего один раунд. Кай Кара-Франс одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке.

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Автор: Владимир Медяник