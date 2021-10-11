Все обвинения в том, что UF MMA сотрудничает со страной-агрессором, – это попытка дискредитации организации.

Об этом заявил президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля на официальной странице организации в Facebook.

Он напомнил, что соответствующие заявления о якобы сотрудничестве со "страной-агрессором", в частности от экс-нардепа Игоря Мосийчука начали раздаваться после того, как Министерство обороны Украины подписало договор с UF MMA о содействии в проведении Чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам, который должен состояться в киевском Дворце Спорта с 5 по 9 ноября этого года.

"Человек, который распространяет эти сплетни сошли с ума. Народ Украины дал оценку и Мосийчуку и его партии на прошедших выборах в Верховную Раду. Все его "достоинства" обще известные, и думаю подобные "специалисты" больше никогда не попадут в стены ВР. Теперь по сути: прозвучала информация, что Министерство обороны Украины подписало под Чемпионат Европы договор с UF MMA, которая в свою очередь сотрудничает с GAMMA, якобы "кадыровской" организацией. Хочу сообщить - у нас договор с МО заключен согласно действующему законодательству (от 16 февраля 2021 года). Однако сотрудничество с МО велось давно, не год и не два... отдельно хочу остановиться на главном обвинении – относительно того, что GAMMA находится под патронатом Кадырова. Это полный абсурд. Данное обвинение подкреплено лишь одним фактом. Якобы 21 сентября в Нидерландах при содействии GAMMA состоялось мероприятие посвященное 70-летию со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова. Информация о мероприятии взята с чеченского сайта. Мы уточнили в GAMMA. Там пояснили, что чеченские СМИ кое-что додумали, и на самом деле они проводили совсем другое мероприятие, а Ахмат-Хаджи Кадыров был упомянут на нем исключительно, как человек, приложивший усилия для объединения различных религий. Объясните мне, как из этого следует, что GAMMA под патронатом Кадырова?"- задал риторический вопрос Тесля.

Он добавил, что обвинения Мосийчука в том, что GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts), которая будет проводить Чемпионат Европы, не признана ни в одной стране мира – не имеют под собой никакой почвы.

"Относительно выдумок Мосийчука. По его словам GAMMA не признается ни в одной стране мира. Однако я могу предоставить документы от этой организации с перечнем стран, которые ее признали. Суммарно 41 государство, у других GAMMA проходит регистрацию. Также прозвучала информация, что ей отказали в проведении Чемпионата Европы в Греции и Грузии, и она обратилась к Украине. Очередная чушь! Подчеркиваю, есть письма от министерств спорта Греции и Грузии относительно того, что они хотят принять у себя Чемпионат Европы, однако ситуация с коронавирусом не позволяет им этого сделать. Чемпионат в Греции планировался с самого начала, и только коварный вирус не позволил его провести", – добавил президент UF MMA.

Он выразил сожаление, что определенные деятели, вместо поддержки для объединения украинских спортсменов с международным сообществом, раздувают очередную "зраду".

"Это люди, которые идут на дно, и лишь черной деятельностью пытаются себя спасти и соответственно помешать нам развивать спорт, помогать украинской армии. Тот кто не может играть по-честному обязательно будет наказан. Господь все видит. А мы несмотря ни на что продолжаем двигаться вперед и прилагаем максимум усилий, чтобы впервые в Украине провести Чемпионат Европы...Мы, как федерация организовываем волонтерские миссии на передовую. Открыли недавно реабилитационный центр для ветеранских семей в Бородянке. Проводим турниры по смешанным боевым искусствам среди военных, в том числе соревнования в память о погибших героях. Также специальные обучения и семинары для будущих военнослужащих", – добавил Тесля.

Он подчеркнул, что на турнире не будет ни одного спортсмена из России, это было главным требованием UF MMA к GAMMA.

Автор: Иван Бойко