Самый титулованный клуб Италии может получить серьезное наказание за финансовые махинации.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить туринский "Ювентус" от участия в соревнованиях под эгидой организации.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, подобные меры будут применены к итальянскому клубу в случае подтверждения факта финансовых нарушений.

1 декабря УЕФА официально начал расследование в отношении клуба "в тесном сотрудничестве с итальянскими властями". Причина: последние финансовые отчеты "старой синьоры".

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Если прокуратура все же найдет нарушения в финансовых отчетах "Ювентуса", УЕФА сможет применить свои санкции относительно клуба.

Сообщается, что туринцы могут получить различные наказания, которые варьируются от денежного штрафа до отстранения от еврокубков.

УЕФА намерен принять окончательное решение до июня.

Ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса туринцы тайно выплачивали зарплату своим футболистам, хотя публично клуб объявил, что игроки временно отказались от денег.

"Ювентус" выплатил 17 футболистам около 60 миллионов евро. Несмотря на публичное заявление о том, что игроки отказались от окладов, руководство "старой сеньоры" заключило с футболистами тайные соглашения о выплате больших сумм.

Напомним, туринский "Ювентус" является самым титулованным клубом в Италии и одним из самых титулованных в мире.

"Юве" становился чемпионом Италии рекордные 36 раз. Также туринский клуб рекордные 14 раз выигрывал Кубок Италии и рекордные 9 раз Суперкубок страны.

Кроме того, "Ювентус" дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды Кубок УЕФА, дважды Суперкубок УЕФА и множество других трофеев.

В нынешнем сезоне "Ювентус" после 15-ти туров набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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