Павел Шурмей добровольцем едет помогать украинскому народу.

45-летний бывший белорусский гребец Павел Шурмей сообщил, что едет помогать украинскому народу "в борьбе с российско-фашистской агрессией".

"Нас белорусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. И если лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, точно так же придет в Беларусь. Слава Украине! Живе Беларусь!", - сказал Павел.

Отметим, что Шурмей принимал участие в соревнованиях парных четверок по гребле на Олимпиадах 2004 и 2008 годов. В Афинах белорусская команда заняла шестое место, в Пекине была 11-я.

Белорусы сформировали первую иностранную роту, которая будет воевать на стороне Украины.

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