Велосипедистка Оливия Подмор умерла в 24 года.

Велосипедистка из Новой Зеландии Оливия Подмор умерла в 24 года при неизвестных обстоятельствах. Этому предшествовало сообщение в Instagram: за несколько часов до смерти Оливия рассказывала о своих жизненных проблемах в соцсети.

Публикацию уже удалили со страницы Оливии, но скриншоты сохранились.

"Спорт - потрясающий вид деятельности для многих людей. Это трудности и борьба, которые приносят удовольствие. Чувство победы ни с чем не сравнить, но ни с чем не сравнится и другое чувство: когда проигрываешь, когда проходишь отбор, но тебя не выбирают, когда ты травмирован, когда ты не оправдываешь ожидания общества только потому, что полностью отдаешься спорту", - написала Подмор.

Брат велогонщицы Митчелл сообщил о том, что его сестры не стало. Причина смерти пока не известна.

В 2016 году Оливия ездила в Рио-де-Жанейро на летние Олимпийские игры, но призером соревнований не стала. В 2017-м она победила на чемпионате Новой Зеландии в дисциплине кейрин.

Подмор в своем сообщении перед смертью намекнула, что она выполнила требования отбора, необходимых для участия в Играх в Токио, но Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии решил отправить в Японию других спортсменок, а не ее.

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Автор: Артем Будрин