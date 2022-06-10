Найдан Тувшинбаяр признал свою вину и пообещал помогать семье убитого друга.

Двукратный призер Олимпийских игр и экс-чемпион мира по дзюдо из Монголии Найдан Тувшинбаяр приговорен к 16 годам лишения свободы.

Как сообщает монгольское издание Sonin, дело Тувшинбаяра касается событий, произошедших в апреле 2021 года. Экс-дзюдоист в состоянии алкогольного опьянения насмерть избил мастера спорта международного класса по дзюдо Энхбата. Пострадавший находился без сознания восемь месяцев, после чего скончался 25 декабря 2021 года.

Тувшинбаяра арестовали в декабре 2021 года и с тех пор он находился под домашним арестом.

В суде бывший дзюдоист признал себя виновным и подчеркнул, что сожалеет о событиях, которые привели к гибели друга.

Экс-спортсмен также выплатил семье вторую денежную компенсацию. И, несмотря на получение тюремного приговора, пообещал помогать финансово на протяжении всей своей жизни.

"Я очень сожалею о случившемся, свою вину признаю. Погибший был моим лучшим другом, он стоял за всеми моими успехами. Семья погибшего, его братья и его родители, приношу искренние извинения. На самом деле я не собирался убивать своего друга. Я виновен во всем этом, и я хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей жизни", - заявил Тувшинбаяр в суде.

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