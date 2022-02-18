Девушки не взяли даже флага ОКР.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова попали в курьезную ситуацию на Играх-2022 в Пекине.

Первая выиграла золото, а вторая - серебро в личном турнире по фигурному катанию. Перед церемонией награждения фотограф предложил им взять флаг. Однако девушки сказали, что у них "нет флага".

Возможно фотограф имел в виду флаг ОКР (олимпийского комитета России), но фигуристки не поняли или сознательно проигнорировали эту идею.

Щербакова и Трусова продолжили одиноко стоять у катка, пока там каталась со своим флагом японка Сакамото Каори, выигравшая бронзовую медаль. Между прочим, в личном турнире четвертое место заняла Камила Валиева, которая попала в громкий допинг-скандал.

Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР.

Олимпиада-2022: главное

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

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