У Мартины Навратиловой выявили рак горла и рецидив рака молочной железы.

У легендарной теннисистки Мартины Навратиловой диагностировали тяжелое заболевание.

Как сообщила бывшая первая ракетка мира, врачи выявили у нее рак горла первой стадии и рецидив рака молочной железы.

"Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый. Надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил", - приводит слова Навратиловой WTA.

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По информации СМИ, у 66‑летней Навратиловой нашли рак груди и горла после того, как в начале ноября обнаружили увеличенный лимфатический узел на шее. В ходе дополнительного обследование также был выявлен рак груди.

Прогноз на лечение Мартины Навратиловой считается хорошим, и ее лечение начнется на следующей неделе, в основном в Нью-Йорке.

Сообщается, что после оглашения диагноза, чтобы сосредоточиться на своем здоровье, Мартина отказалась ехать на Открытый чемпионат Австралии, где намеревалась работать телекомментатором.

Добавим, что впервые у Навратиловой диагностировали рак груди в 2010 году. Спустя полгода она вылечилась после прохождения курса лучевой терапии.

За период своей карьеры Мартина Навратилова завоевала 59 титулов "Большого шлема" в одиночном и парном разрядах. Ей принадлежит рекорд по количеству титулов в одиночном разряде (167).

Кроме того, она занимает второе место по продолжительности пребывания на первой строчке в мировом рейтинге (332 недели), уступая только немке Штеффи Граф (377).

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