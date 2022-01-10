Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№16 WTA) покинула турнир WTA 250 в Аделаиде (Австралия).
На стадии 1/16 финала Свитолина проиграла представительнице США Мэдисон Киз (№87 WTA).
Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Киз (США) - 2:6, 4:6
Теперь счет в личных встречах стал 3:2 в пользу Киз. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут. Элина трижды подала навылет и допустила семь двойных ошибок.
Для 27-летней украинки это второе поражение в 2022 году. На другом турнире в Аделаиде Свитолина на минувшей неделе проиграла россиянке.
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Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.