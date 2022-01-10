Украинская теннисистка уступила американке Мэдисон Киз.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№16 WTA) покинула турнир WTA 250 в Аделаиде (Австралия).

На стадии 1/16 финала Свитолина проиграла представительнице США Мэдисон Киз (№87 WTA).

Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Киз (США) - 2:6, 4:6

Теперь счет в личных встречах стал 3:2 в пользу Киз. Соперницы провели на корте 1 час и 18 минут. Элина трижды подала навылет и допустила семь двойных ошибок.

Для 27-летней украинки это второе поражение в 2022 году. На другом турнире в Аделаиде Свитолина на минувшей неделе проиграла россиянке.

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