Украинка обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В ночь с 16 на 17 января украинская теннисистка обыграла представительницу Франции Фиону Ферро в первом круге Australian Open.

Australian Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 7:6(4)

Матч длился 1 час 32 минуты. Украинка 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4/8 брейк/поинта.

На тай-брейке Свитолина уступала 2:3, после чего выиграла 5 из следующих 6 розыгрышей. Для Элины это первая победа в этом сезоне.

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной француженки Армони Тан (№107 WTA).

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"Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.

Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.

Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть.

Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное – это чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир "Большого Шлема" в сезоне.

Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь", - сказала Свитолина сразу после матча.

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