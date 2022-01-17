Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) с победы начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В ночь с 16 на 17 января украинская теннисистка обыграла представительницу Франции Фиону Ферро в первом круге Australian Open.
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 7:6(4)
Матч длился 1 час 32 минуты. Украинка 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4/8 брейк/поинта.
На тай-брейке Свитолина уступала 2:3, после чего выиграла 5 из следующих 6 розыгрышей. Для Элины это первая победа в этом сезоне.
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В следующем раунде Свитолина сразится против еще одной француженки Армони Тан (№107 WTA).
Читайте такжеФедеральный суд Австралии поставил точку в деле Джоковича, серба депортируютСвитолина прокомментировала победу над француженкой.
"Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.
Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.
Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть.
Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное – это чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир "Большого Шлема" в сезоне.
Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь", - сказала Свитолина сразу после матча.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.