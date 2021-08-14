Легкоатлет из Ямайки Хансл Парчмент рассказал трогательную историю.

Представитель сборной Ямайки Хансл Парчмент стал первым в беге на дистанции 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио. Легкоатлет рассказал, что предшествовало его триумфу, который увенчался золотой медалью.

31-летний спортсмен обнародовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что был близок к пропуску соревнований в Токио, поскольку перепутал маршруты автобусов и по ошибке приехал к водному комплексу вместо стадиона с беговыми дорожками.

Времени было мало на то, чтобы ждать муниципальный транспорт. Его выручила волонтер Тияна Стойкович, которая работала на Олимпиаде. Она дала легкоатлету средства на такси, и тот смог вовремя прибыть на стадион, выступить в забеге на 110 метров и завоевать золотую награду.

Парчмент нашел волонтерку после соревнований, чтобы отблагодарить ее. Он вернул ей финансы, которые потратил на такси, подарил форму сборной Ямайки и продемонстрировал золотую медаль.

Always be kind to each other 🙌🏾 pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин