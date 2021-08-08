Анна Шлеу упала в турнирной таблице сразу на тридцать позиций.

В последний день Олимпиады в Токио вспыхнул скандал. Немецкая спортсменка, участвовавшая в современном пятиборье, Анна Шлеу расплакалась прямо на лошади, ведь та не перепрыгнула барьер.

Шлеу возглавляла турнирную таблицу после плавания и фехтования, а значит 0 баллов за верховую езду катастрофически сказались на ее успехах: она упала с первой ступеньки на тридцать первую.

Дело в том, что тренер Анны, Ким Райзнер, получила дисквалификацию за жестокое обращение с лошадью. Наставница сборной Германии по пятиборью ударила животное кулаком.

В Международном союзе современного пятиборья (UIPM) сообщили, что бить лошадь недопустимо и это нарушает все правила. В организации добавили, что слышали, как Райзнер побуждала Шлеу сильнее бить животное.

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Автор: Артем Будрин