Тяжелоатлет Дмитрий Чумак ушел из профессионального спорта. 31-летний украинец завершил карьеру.
Об этом решении сам Дмитрий сообщил в своем Instagram.
"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру...Сколько же всего было... сколько радости, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок...и победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", - написал Чумак.
Дмитрий Чумак: чем он известен
- Дмитрий - уроженец Скадовска (Херсонская область). Он трижды был чемпионом Европы, а также дважды становился призером мирового первенства (выигрывал серебро и бронзу).
- Чумак весной 2021 года стал первым на чемпионате Европы, который проходил в России, а потом процитировал Сергея Шнурова "Москва сгорела целиком". Дмитрий вызвал на себя волну возмущения среди россиян, в частности нашего тяжелоатлета обидел депутат Госдумы. Чумак также отказался называть россиян "братским народом" для Украины.
- Летом 2021 года Чумака обвинили в употреблении допинга, но вину украинца так и не доказали.