Тяжелоатлет Дмитрий Чумак ушел из профессионального спорта. 31-летний украинец завершил карьеру.

Об этом решении сам Дмитрий сообщил в своем Instagram.

"17 лет! Фантастических 17 лет!! Именно столько я посвятил большому спорту! И теперь с приятным и немного грустным чувством могу сказать, что завершаю профессиональную карьеру...Сколько же всего было... сколько радости, адреналина и положительных эмоций, сколько крови и пота, сколько тяжелых тренировок...и победы, и поражения были. Но главное, завершая этот путь, чувствую себя победителем!", - написал Чумак.