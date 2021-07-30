Украинская спортсменка Ольга Саладуха после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио заявила, что будет завершать карьеру.
Об этом спортсменка сказала в комментарии "Суспільному".
"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать", - сказала Саладуха.
В Токио 38-летняя украинка не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке и пробиться в финал.
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Саладуха подчеркнула, что она не ожидала такого результата:
"Конечно, хотелось прыгать в финале. Я на это была готова. Честно говоря, неожиданно, не вышел результат. С начала сезона немного лечилась, был надрыв бедра".
Ольга Саладуха: главные достижения
- Высшим достижением Саладухи является бронзовая медаль в тройном прыжке на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
- На чемпионатах мира украинка выигрывала золото в 2011 году и бронзу в 2013-м. Также в ее активе серебро на ЧМ в помещении в 2014 году.
- Саладуха - четырехкратная чемпионка Европы (один раз - в помещении), а также чемпионка Универсиады-2007.