Ольга Саладуха не смогла пройти квалификацию в тройном прыжке.

Украинская спортсменка Ольга Саладуха после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио заявила, что будет завершать карьеру.

Об этом спортсменка сказала в комментарии "Суспільному".

"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать", - сказала Саладуха.

В Токио 38-летняя украинка не смогла преодолеть квалификацию в тройном прыжке и пробиться в финал.

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Саладуха подчеркнула, что она не ожидала такого результата:

"Конечно, хотелось прыгать в финале. Я на это была готова. Честно говоря, неожиданно, не вышел результат. С начала сезона немного лечилась, был надрыв бедра".

Ольга Саладуха: главные достижения

Высшим достижением Саладухи является бронзовая медаль в тройном прыжке на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

На чемпионатах мира украинка выигрывала золото в 2011 году и бронзу в 2013-м. Также в ее активе серебро на ЧМ в помещении в 2014 году.

Саладуха - четырехкратная чемпионка Европы (один раз - в помещении), а также чемпионка Универсиады-2007.

Автор: Антон Дударь