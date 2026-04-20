Украинский теннисист поднял острую тему владения оружием после стрельбы в Киеве

Спортсмен, а ныне военнослужащий Александр Долгополов считает, что украинцам следует предоставить право защищаться в подобных ситуациях.

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина начал стрелять на улице по людям, а затем взял в заложники посетителей и персонал в одном из супермаркетов "Велмарт". В результате трагического инцидента погибло 6 человек. Теннисист, а ныне военный Александр Долгополов в своем Instagram высказал мнение о предоставлении украинцам права на свободное владение оружием.

В частности, спортсмен высказал мнение, что если бы у жертв была возможность самозащиты, то удалось бы избежать таких трагических последствий.

"С таким количеством оружия, которое так или иначе находится в обращении, самое время предоставить каждому психически здоровому человеку право защищать себя", – указал он в сторис.

К слову, с начала полномасштабной войны в обществе и СМИ активно обсуждается тема снятия ограничений на приобретение оружия. Предлагается, чтобы каждый психически здоровый человек, прошедший специальное обучение, имел возможность приобрести себе короткоствольное оружие.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Национальной полиции Иван Выговский на брифинге рассказал, что поводом для стрельбы в Киеве стала бытовая ссора между соседями. 58-летний Дмитрий Васильченков, открывший стрельбу, имел при себе травматический пистолет. Сначала он произвел выстрелы в сторону соседа, с которым у него был конфликт. После этого Васильченков забежал к себе в квартиру, взял все оружие, которое было дома, облил жидкостью помещение и поджег, а сам вышел на улицу.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований (ГБР). Клименко добавил, что результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией. В сети появилось видео, как полицейские убежали от нападавшего во время стрельбы в Киеве и оставили обычных людей беззащитными.

