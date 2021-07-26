Триатлонисты должны были заново стартовать.

Телевизионная лодка сорвала старт триатлонистов на Олимпийских играх-2020 в Токио, вплотную приблизившись к помосту, с которого начинали дистанцию спортсмены.

Действия телевизионщиков не позволили начать заплыв целой когорте участников соревнований. Триатлонистам банально некуда было прыгать.

Когда же лодка начала эвакуироваться с места происшествия, то едва не задавила нескольких спортсменов, которые уже находились в воде. К счастью, трагедии удалось избежать. Спортсменам пришлось стартовать заново.

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

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Автор: Артем Будрин