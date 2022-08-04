Олег Верняев признался, что на некоторых его родственников сильно повлияла российская пропаганда.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев рассказал о родственниках, которые живут в оккупированном Донецке.

Титулованный украинский спортсмен признался, что ему сложно общаться со своими родственниками, которые остались на оккупированных территориях, поскольку на них сильно влияет российская пропаганда.

"Бабушка, дедушка, дяди остались в Донецке. Но все друзья с кем я имел контакт оказались с правильной позицией – все проукраинские. Думаю, все с кем я контактировал – выехали в Украину.

Кто до, кто после. Я даже не знаю, кто у меня в Донецке остался из друзей.

С бабушкой и дедушкой общаемся, но не каждый день, потому что тяжело. Там очень сильно работает телевидение и когда я последний раз звонил по телефону, то спросил: "Как дела? Как здоровье?" Такие вопросы, но попросил ничего другого не говорить, потому что если я начну отвечать, это будет конфликт, а я не хочу ссориться с ними. У них плюс-минус пророссийские взгляды.

Не думаю, что можно сказать, что у всех, кто сейчас в Донецке пророссийские взгляды. Много в социальных сетях, ТikTok, Инстаграм, где видишь фото и видео, и очень много людей против всего этого. Но не могут уехать, не могут что-нибудь сделать.

К примеру, у моего отца есть племянник и он хочет покинуть Донецк, но это не очень легко. Есть свои проблемы", - рассказал Верняев в интервью YouTube-каналу "Перший".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 162-й день.

Олег Верняев: карьера звездного спортивного гимнаста

Верняев является уроженцем Донецка. В 2012 году Олег стал серебряным призером чемпионата Европы. После этого он 6 раз выиграл континентальное первенство.

Верняев был однажды чемпионом мира в 2014 году.

Верняев был олимпийским чемпионом в Рио-2016 в спортивной гимнастике (упражнения на брусьях). Игры в Токио-2020 Олег пропустил из-за обнаруженного у него допинга.

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