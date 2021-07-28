Таким образом, тренер пытался настроить Мартину Трайдос на соревнования, но ей это не помогло.

Необычный эпизод произошел на Олимпиаде-2020 с участием титулованной немецкой дзюдоистки Мартины Трайдос.

Перед тем, как спортсменка вышла на татами на поединок 1/16 финала, тренер сперва схватил Трайдос за кимоно и встряхнул ее, а затем дал ей две пощечины. Этот момент попал в трансляцию Игр.

Однако в итоге это не помогло 32-летней немке - она проиграла и покинула Олимпиаду.

"Видимо, этого было недостаточно! Я бы хотела дать повод для других заголовков. Такой у нас ритуал перед соревнованиями! Мой тренер делает то, что я хочу. Он меня мотивирует!", - объяснила Трайдос в Instagram, опубликовав видео.

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Автор: Антон Дударь