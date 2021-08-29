Украинская теннисистка победила в финале турнира в Чикаго, завоевав 16-й титул в карьере.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Чикаго с призовым фондом 235 тысяч долларов.

В финале Свитолина, которая была посеяна под первым номером, обыграла француженку Ализе Корне (№68 в рейтинге WTA).

Поединок получился непростым, но украинка смогла дожать соперницу по итогам двух сетов - 7:5, 6:4. Матч продлился 2 часа и 2 минуты.

Ранее на пути к титулу Свитолина победила Клару Бурель, Фиону Ферро, Кристину Младенович и Ребекку Петерсон.

Для Свитолиной это 16-й титул в карьере на турнирах WTA и первый с сентября 2020 года. Украинка в 19-й раз играла в финале.

Элина Свитолина: результаты в сезоне

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в 1/8 финала на Australian Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь