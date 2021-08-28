Украинская теннисистка пробилась в финал в непростом поединке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в Чикаго с призовым фондом 235 тысяч долларов.

Украинская теннисистка в полуфинальном матче обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

Свитолина уверенно взяла первый сет, затем могла закрывать матч во втором, но уступила на тайбрэйке. В третьей партии украинка все-таки дожала соперницу. Итоговый счет - 6:1, 6:7, 6:3.

"Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше", - прокомментировала победу Свитолина.

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Свитолина впервые в этом сезоне вышла в финал и может завоевать свой 16-й титул на турнирах WTA.

В финале Свитолина сыграет с 68-й ракеткой мира Ализе Корне, которая победила россиянку Варвару Грачеву.

Еще одна украинка Марта Костюк на турнире в Чикаго остановилась в четвертьфинале. В матче 1/4 финала она проиграла Грачевой - 7:6, 3:6, 4:6.

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Автор: Антон Дударь