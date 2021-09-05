Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open.
В 1/8 финала турнира "Большого шлема" украинка обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп, которая сейчас занимает в мировом рейтинге 13-е место.
Свитолина, которая посеяна под пятым номером, обыграла Халеп в двух сетах. Матч продлился 1 час 17 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 6:3.
Таким образом, Свитолина впервые в этом году пробилась в четвертьфинал на турнирах "Большого шлема".
На US Open лучшим результатом украинки пока что остается выход в полуфинал в 2019 году.
В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер (Германия) - Лейла Фернандес (Канада).
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Украина на US Open: главное
- Элина Свитолина осталась единственной представительницей Украины на турнире в одиночном разряде.
- Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.
- Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.