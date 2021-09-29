Первая ракетка Украины разобралась с соперницей в двух сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Свитолина, которая посеяна под первым номером, стартовала со второго круга. Ее соперницей была американка Аманда Анисимова.

Украинская теннисистка одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:3. Матч продлился 1 час и 20 минут.

В следующем круге Свитолина сыграет против Елены-Габриелы Русе из Румынии, которая ранее в Чикаго выбила из борьбы украинку Катерину Козлову.

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Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей другого турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь