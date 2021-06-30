В то же время Леся Цуренко снялась с турнира "Большого шлема".

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2021.

В матче первого круга украинка одолела бельгийку Элисон ван Эйтванк (№57 в рейтинге WTA).

Матч продлился 1 час и 44 минуты. Свитолина одержала победу в трех сетах - 6:3, 2:6, 6:3.

Во втором круге украинка сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт (№44 в мировом рейтинге).

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Еще одна украинка Леся Цуренко снялась с Уимблдона. Она должна была сыграть с Юлией Путинцевой из Казахстана, но не смогла выйти на корт из-за хронической травмы плеча.

Уимблдон-2021: главное

В этом году призовой фонд Уимблдона составит 35 миллионов фунтов стерлингов (около 49,4 млн долларов США). Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

В 2020 году из-за коронавируса Уимблдон был отменен.

В 2019 году у женщин победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп, однако защищать титул в этом году она не может в связи с травмой.

Также в 2019 году в мужском разряде победил Новак Джокович, который может на этом Уимблдоне выиграть свой 20-й титул "Большого шлема".

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Автор: Антон Дударь