Украинка вышла на игру в сине-желтой форме и уничтожила соперницу с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела блестящий победный матч над россиянкой на турнире WTA в мексиканском Монтеррее.

Об этом сообщает sport.ua.

По результатам жеребьевки первой соперницей Элины стала россиянка Анастасия Потапова. Из-за этого украинка написала письмо-объяснение, что не будет играть против теннисисток из России и Беларуси, если они не получат нейтрального статуса. В противном случае она готова сняться с турнира.

Организаторы турнира в Мексике и WTA выполнили условия Свитолиной - Потапова играла без флага, как индивидуальный участник.

Матч длился всего 1 час и 4 минуты. Соперница была уничтожена с разгромным счетом 6: 2, 6: 1.

Игру украинка завершила эффектным виннером на приеме, а после этого положила руку на сердце и поблагодарила всех.