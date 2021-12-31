Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, изменится ли стиль ее игры в новом сезоне после изменений в тренерском штабе.
В интервью Youtube-каналу БТУ украинка заявила, что с приходом нового тренера планирует добавлять в атаке в следующем сезоне.
"Буду ли я чаще выходить к сетке? Посмотрим, атакующий стиль – это то, к чему мы стремимся. Важно, чтобы я больше выстраивала игру, чтобы была вариация, чтобы разыгрывала мяч. Должен быть баланс, не должно быть только пробивание изо всех сил. Сейчас мы много работали над передвижением по корту, хотя я считаю, что когда нет травм, то у меня в этом плане все неплохо.
Мне всегда казалось, что мое натуральное передвижение, с точки зрения техники, достаточно хорошее, а оказывается, что нет (смеется), и мы работали над этим, над работой ног. Все это в совокупности, надеюсь, прибавит мне больше уверенности", – сказала Свитолина.
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- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.