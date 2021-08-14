Элина Свитолина / фото instagram.com/elisvitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед участием в турнире Цинциннати (США) отдыхает на море.
На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала фото в купальнике.
"Всегда держи голову к солнцу", - написала теннисистка.
instagram.com/elisvitolina
С 16 по 22 августа состоится уже вышеупомянутый турнир в Цинциннати. Свитолина выступит под четвертым номером посева, и первый раунд пропустит. Во втором круге Элина сыграет с победительницей матча Мария Саккари - Анжелик Кербер.