Украинская теннисистка набирает силы перед американским турне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед участием в турнире Цинциннати (США) отдыхает на море.

На своей странице в Instagram Свитолина опубликовала фото в купальнике.

"Всегда держи голову к солнцу", - написала теннисистка.

С 16 по 22 августа состоится уже вышеупомянутый турнир в Цинциннати. Свитолина выступит под четвертым номером посева, и первый раунд пропустит. Во втором круге Элина сыграет с победительницей матча Мария Саккари - Анжелик Кербер.

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Автор: Артем Будрин