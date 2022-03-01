Первая ракетка Украины бойкотирует символику стран-оккупантов.

Звезда тенниса Элина Свитолина отказалась играть против спортсменок из России или Беларуси, пока им не предоставят нейтральный статус. Организаторы турнира в Мексике уже пошли навстречу украинке, которая 2 марта проведет поединок против россиянки Анастасии Потаповой.

Свитолина публично сообщила в Instagram, что не собирается играть против российских или белорусских теннисисток, пока их не лишат гимна, флага и всех национальных символов. Потапова выйдет на корт вообще безо всяких атрибутов России.

"Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций - ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они следовали рекомендациям МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна", - заявила Элина.

Вас также могут заинтересовать новости: