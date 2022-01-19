Соперница Элины Свитолиной не доиграла поединок из-за травмы.

Украинские теннисистки Марта Костюк (№66 WTA) и Элина Свитолина (№17 WTA) пробились в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Украины Свитолина победила Армони Тан (№107 WTA). Французская теннисистка в третьем сете при счете 1:5 не в свою пользу решила сняться с матча из-за травмы икроножной мышцы.

Элина Свитолина (Украина) - Армони Тан (Франция) - 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)

А Костюк разобралась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№35 WTA) в двух сетах.

Марта Костюк (Украина) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) - 7:6(5), 6:3

Теперь в 1/16 финала Свитолина помериться силами с белорусской Викторией Азаренко (№25 WTA). Отметим, что теннисистки раньше четыре раза играли между собой и ни разу украинка не победила.

Костюк сыграет против шестой ракетки мира - испанки Паулы Бадосы.

Australian Open-2022: что известно