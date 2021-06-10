Украинская теннисистка умеет поражать публику своими фотографиями.

Шестая ракетка мира и главный символ отечественного тенниса Элина Свитолина порадовала своих фолловеров интимным снимком.

В своем Instagram Элина выставила публикацию с соответствующим кадром.

26-летняя спортсменка укутала нижнюю часть тела простыней, а верх оставила обнаженным.

"Огненная и непревзойденная как всегда", "Сексуальная", "Не то что на корте", "Просто изумительная", - комментируют подписчики одесситки.

Напомним, что Элина поздравила украинцев недавно с днем вышиванки в национальном наряде.

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Автор: Артем Будрин