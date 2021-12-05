Льюис Хэмилтон догнал Макса Ферстаппена в личном зачете.

В Саудовской Аравии состоялся предпоследний этап чемпионата Формулы-1 в 2021 году.

На 13-м круге гонка была остановлена после того, как в аварию попал Мик Шумахер на "Хаас". Поле возобновления заезда его вновь пришлось прервать из-за нескольких столкновений.

Благодаря красным флагам в лидеры гонки сумел вырваться Макс Ферстаппен на "Ред Булл", однако ближе к финишу Льюис Хэмилтон опередил своего главного конкурента.

Гран-при Саудовской Аравии. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 50 кругов

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +11,825

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +27,531

4. Эстебан Окон ("Альпин") +27,633

5. Даниэль Риккардо ("Макларен") +40,121

6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +41,613

7. Шарль Леклер ("Феррари") +44,475

8. Карлос Сайнс ("Феррари") +46,606

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +58,505

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1.01,358

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Формула-1: результаты сезона

Перед финальной гонкой сезона Хэмилтон догнал Ферстаппена в личном зачете пилотов. Оба имеют в своем активе по 369,5 очка. В тройку лучших входит также Валттери Боттас ("Мерседес") - 218 очков.

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 587,5 очков, у "Ред Булл" - 559,5. На третьем месте - "Феррари" (307,5).

Заключительная гонка сезона - Гран-при Абу-Даби - пройдет 12 декабря.

Автор: Антон Дударь