Ярослав Амосов проведет следующий бой против ямайца Джейсона Джексона.

Обладатель чемпионского титула Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов в ближайшем будущем вернется в октагон.

Украинец проведет защиту чемпионского титула против 32-летнего ямайца Джейсона Джексона. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Бой пройдет в рамках турнира Bellator 301, который состоится 17 ноября в американском Чикаго.

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Отметим, что Амосов до сих пор удерживает самую длинную победную серию в профессиональном ММА. Она продолжается с начала профессиональной карьеры Ярослава - лета 2012 года. В послужном списке 30-летнего украинца 27 побед в 27 боях. Кроме того, Ярослав четыре раза становился чемпионом мира, трижды - чемпионом Европы по боевому самбо и выиграл ряд других титулов в этой дисциплине.

В своем последнем поединке Ярослав Амосов одержал победу над американским бойцом Логаном Сторли и защитил звание чемпиона Bellator.

Джейсон Джексон за свою карьеру провел 19 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 15 побед и 4 поражения. В прошлом бою ямайский боец победил бразильца Дугласа Лиму.

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