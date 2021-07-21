Австралийский Брисбен выбран местом проведения летних Олимпийских игр в 2032 году.
Об этом сообщил официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Данное решение было принято на сессии МОК в Токио.
Стоит отметить, что Брисбен был утвержден главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032 в феврале.
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Предлагаемые даты проведения Олимпийских игр в 2032 году - с 23 июля по 8 августа.
Это будут первые Игры в Брисбене, но не первые в Австралии. В 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году Сидней.
Перед Брисбеном летние Олимпийские игры пройдут в Париже (в 2024 году) и Лос-Анджелесе (в 2028 году).
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