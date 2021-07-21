В третий раз в истории Игры будет принимать Австралия.

Австралийский Брисбен выбран местом проведения летних Олимпийских игр в 2032 году.

Об этом сообщил официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Данное решение было принято на сессии МОК в Токио.

Стоит отметить, что Брисбен был утвержден главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032 в феврале.

Читайте такжеОлимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Предлагаемые даты проведения Олимпийских игр в 2032 году - с 23 июля по 8 августа.

Это будут первые Игры в Брисбене, но не первые в Австралии. В 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году Сидней.

Перед Брисбеном летние Олимпийские игры пройдут в Париже (в 2024 году) и Лос-Анджелесе (в 2028 году).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь