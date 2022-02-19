Триумфатором общего медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине досрочно стала сборная Норвегии.
Скандинавская страна заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2022. Норвежцы выиграли 35 наград (15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей).
Германия занимает вторую позицию с 11 медалями высшей пробы. У Китая на две меньше.
Норвегия уже установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на протяжении одной "белой" Олимпиады.
В последний день Игр в Пекине, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов наград, а потому медальный зачет еще не окончательный (за исключением Норвегии, которая даже математически недосягаема для конкурентов).
Олимпиада-2022: главное
- Украину представляло 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Пекин стал первым городом, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры.
- Украина выиграла в Пекине одну медаль - серебряным призером стал Александр Абраменко в лыжной акробатике.
- На этих Олимпийских играх участвовала 91 страна. Впервые на Играх были представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх девять медалей: три золотые, две серебряные и четыре бронзовые.