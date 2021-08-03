Сифан Хассан сотворила настоящее чудо.

Бегунья из Нидерландов Сифан Хассан одержала невероятную победу в полуфинальном забеге на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Токио.

Видео победы Хассан стало популярным в сети.

В начале последнего круга нидерландка упала, столкнувшись с одной из соперниц. Она оказалась на последнем месте, однако не сдалась. Хассан совершила невероятный рывок и на финише вырвала победу в забеге.

Теперь спортсменка будет соревноваться за золото в финале.

Отметим, что в этот же день Хассан стала олимпийской чемпионкой на дистанции 5000 метров.

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Автор: Антон Дударь