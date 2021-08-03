Сифан Хассан / фото REUTERS
Бегунья из Нидерландов Сифан Хассан одержала невероятную победу в полуфинальном забеге на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Токио.
Видео победы Хассан стало популярным в сети.
В начале последнего круга нидерландка упала, столкнувшись с одной из соперниц. Она оказалась на последнем месте, однако не сдалась. Хассан совершила невероятный рывок и на финише вырвала победу в забеге.
Теперь спортсменка будет соревноваться за золото в финале.
фото REUTERS
фото REUTERS
— TJ (@tjournal) August 2, 2021
Отметим, что в этот же день Хассан стала олимпийской чемпионкой на дистанции 5000 метров.