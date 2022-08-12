Станислав рассказал, что с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну в Украине, большинство украинских спортсменов потеряли возможность тренироваться.

К проекту "Спортивный фронт", который Группа 1+1 media реализует совместно с Tribuna.com при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, присоединился украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Горуна.

Амбассадор масштабной коммуникационной кампании совместно с Андреем Шевченко, Георгием Зантараей, Анной Ризатдиновой и другими видными представителями спорта призывает поддержать бойкот спортсменов-россиян и белорусов, которые высказались "за войну" или не озвучили свою позицию.

В тематическом видеоролике Станислав рассказал о том, что с тех пор как Россия начала полномасштабную войну в Украине, большинство украинских спортсменов потеряли возможность тренироваться, а в украинских спортивных залах воцарилась тишина. При этом российские и белорусские спортсмены своим молчанием продолжают поддерживать убийства, разрушения и эту жестокую войну.

UA: https://youtu.be/6Ni6HC9feLo

EN: https://youtu.be/jlhbJ3nrUKo

"белорусы вообще молчат, хотя с их сборной мы всегда дружили. На соревнованиях искренне и откровенно обо всем говорили. Даже во время фейковых выборов в беларуси они говорили, что самопровозглашенный президент лукашенко не в своем уме. Однако сейчас они продолжают молчать, ведь боятся за свои места в национальной команде", - рассказал Станислав.

Кроме того, бронзовый призер Олимпийских игр отметил важность распространения в социальных сетях тематических видео и публикаций с призывом дисквалификации россиян и белорусов на международной арене.

"Спортсмены – публичные люди, на соревнованиях они поднимают флаг своей страны и остаются примерами для подражания (особенно среди молодежи). Поэтому именно через спортсменов рф всегда посылает определенные месседжи в массы. Для России спорт всегда был инструментом пропаганды", - прокомментировал Станислав Горуна.

Видеоролик доступен к просмотру и распространения в социальных сетях группы 1+1 media и на YouTube-канале 1+1. Также социальная кампания транслируется в рамках телемарафона "Единственные новости".

Среди площадок 1+1 media, которые также привлечены к проекту — ТСН, "Сніданок з 1+1", "Профутбол Digital", FootballHub, "Про спорт", ТСН.uа, УНИАН и многие другие ресурсы. Проект реализуется при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также издания Tribuna.com.

Ключевые хэштеги инициативы — #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #russiaisateroriststate.

Напомним, что в июне группа 1+1 media совместно с Андреем Шевченко, лучшим футболистом Европы 2004 года, главным тренером национальной сборной Украины (2016-2021 гг), легендарным спортсменом, которого знают во всем мире, и героем Украины, запустили проект "Спортивный фронт". Это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине. В Сети уже доступны четыре видеоролика, героями которых стали сам Андрей Шевченко, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, бронзовая призерша Олимпийских игр Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Горуна. Проект реализуется при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также издания Tribuna.com.