Паралимпийские игры официально подошли к завершению.

В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр, которые проходили с 24 августа.

В рамках церемонии состоялись красочное шоу и фейерверк, прошел традиционный парад флагов стран-участниц соревнований, а эстафета Паралимпийских игр была передана Франции.

В завершении церемонии чаша паралимпийского огня закрылась, после чего огонь погас.

Фотогалерея церемонии закрытия

Напомним, что медальный зачет Паралимпиады-2020 выиграла сборная Китая.

Украина на Паралимпиаде в Токио: главное

Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Украинская сборная в медальном зачете Паралимпиады заняла шестое место.

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады.

98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после игр в Рио (117 медалей).

Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры).

Автор: Антон Дударь