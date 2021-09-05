Церемония закрытия Паралимпиады / фото REUTERS

В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр, которые проходили с 24 августа.

В рамках церемонии состоялись красочное шоу и фейерверк, прошел традиционный парад флагов стран-участниц соревнований, а эстафета Паралимпийских игр была передана Франции.

В завершении церемонии чаша паралимпийского огня закрылась, после чего огонь погас.

Фотогалерея церемонии закрытия

Напомним, что медальный зачет Паралимпиады-2020 выиграла сборная Китая.

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Автор: Антон Дударь