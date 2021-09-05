Церемония закрытия Паралимпиады / фото REUTERS
В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр, которые проходили с 24 августа.
В рамках церемонии состоялись красочное шоу и фейерверк, прошел традиционный парад флагов стран-участниц соревнований, а эстафета Паралимпийских игр была передана Франции.
В завершении церемонии чаша паралимпийского огня закрылась, после чего огонь погас.
Фотогалерея церемонии закрытия
Напомним, что медальный зачет Паралимпиады-2020 выиграла сборная Китая.
Украина на Паралимпиаде в Токио: главное
- Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.
- Украинская сборная в медальном зачете Паралимпиады заняла шестое место.
- Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады.
- 98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после игр в Рио (117 медалей).
- Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры).