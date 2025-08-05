Соревнования среди ветеранов: как группа компаний 'ТИГР' приобщается к реинтеграции воинов

Соревновались за право войти в национальную сборную по стронгмену: 2-3 августа в Киеве состоялось масштабное событие для ветеранов "КИЇВ НЕЗЛАМНИЙ". Мероприятие объединило более 300 украинских воинов - участников боевых действий, которые собственным примером показывают: сила - в характере, вере в себя и стремлении к полноценной реинтеграции после фронта.

Среди партнеров мероприятия - группа компаний "ТИГР", которая обеспечила полное сопровождение безопасности соревнований: контроль доступа, охрану общественного порядка и координацию с экстренными службами.

"Спасибо инициаторам события - Федерации стронгмена Украины, а также другим организаторам за чрезвычайно важное мероприятие. Мы гордимся возможностью быть причастными к проведению соревнований, которые поддерживают силу духа наших воинов и помогают ветеранам, в частности тем, которые получили тяжелые ранения на фронте, адаптироваться к гражданской жизни", - отметил заместитель генерального директора Иван Данко.

Видео дня

Участие в событии не стало случайным - подразделение быстрого реагирования последовательно поддерживает ветеранские инициативы. Поскольку особенностью организации является то, что формируется она из ветеранов правоохранительных органов, бывших сотрудников силовых ведомств и спецслужб, приоритетным направлением для охранной компании является трудоустройство демобилизованных военных. Там подчеркивают: несмотря на полученные ранения на фронте, защитникам легко интегрироваться в коллектив, ведь царит атмосфера поддержки и взаимопонимания.

Примечательно, что недавно группа компаний "ТИГР" подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов Украины. Соглашение предусматривает системное участие бизнеса в проектах по реинтеграции военных:

трудоустройство ветеранов;

проведение тренингов и курсов переквалификации;

организация информационно-просветительских мероприятий;

юридическая и психологическая поддержка защитников и их семей;

участие в формировании государственной ветеранской политики.

Как отметил Иван Данко: "Мы убеждены: ветераны имеют высокого уровня знания и навыки, которые являются бесценными в сфере безопасности".

Следовательно, партнерство в соревнованиях "КИЇВ НЕЗЛАМНИЙ" стало очередным шагом в реализации ветеранской стратегии компании.

Подробнее об организации

Группа компаний "ТИГР" была основана в 2012 году. Основная специализация - пультовая, личная и противопожарная охрана объектов различных форм собственности. Сейчас подразделение быстрого реагирования представлено в пяти регионах Украины: Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В планах - масштабирование ветеранских инициатив и участие во всеукраинских проектах по восстановлению и развитию человеческого потенциала после войны.