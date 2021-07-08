Серебряный призер Олимпиады в Рио и народный депутат Жан Беленюк рассказал об интернет-бизнесменах, которые сделали ему странное предложение.
Беленюку написали в Instagram и предложили купить футболку с его изображением, а также картой Украины без Крыма.
"Что вы знаете о наглости? Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом, при этом зная, что я украинец, карту моей страны напечатали без УКРАИНСКОГО Крыма, так еще они мне предлагают КУПИТЬ эту футболку. Внимание! Со скидкой... Без комментариев", - написал Беленюк.
Спортсмен опубликовал скриншот с предложением от продавцов и фотографиями футболки.
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