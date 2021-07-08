Украинский борец-депутат задался вопросом: "Что вы знаете о наглости?".

Серебряный призер Олимпиады в Рио и народный депутат Жан Беленюк рассказал об интернет-бизнесменах, которые сделали ему странное предложение.

Беленюку написали в Instagram и предложили купить футболку с его изображением, а также картой Украины без Крыма.

"Что вы знаете о наглости? Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом, при этом зная, что я украинец, карту моей страны напечатали без УКРАИНСКОГО Крыма, так еще они мне предлагают КУПИТЬ эту футболку. Внимание! Со скидкой... Без комментариев", - написал Беленюк.

Спортсмен опубликовал скриншот с предложением от продавцов и фотографиями футболки.

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Автор: Антон Дударь