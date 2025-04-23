Смотрите 'Финал восьми' Кубка Украины по футзалу эксклюзивно на Киевстар ТВ

С 24 по 27 апреля состоится решающая стадия Кубка Украины по футзалу.Все матчи эксклюзивно будут транслироваться на платформеКиевстар ТВ.

В "Финале восьми" Кубка Украины примут участие сильнейшие клубы страны, среди которых действующий чемпион "Ураган" (Ивано-Франковск), лидер сезона "Аврора" (Киев), амбициозные дебютанты и опытные претенденты. Все матчи будут доступны в плейлисте"Футзал.Екстра-лига".

Расписание матчей "Финала восьми" Кубка Украины 2024/25:

Видео дня

24 апреля - четвертьфиналы:

11 :00 - "Сухая Балка" (Желтые Воды) - "Энергия" (Львов)

:00 - "Сухая Балка" (Желтые Воды) - "Энергия" (Львов) 13:30 - SkyUp Futsal (Киев) - "Любарт" (Луцк)

16:00 - "Ураган" (Ивано-Франковск) - "Сокол" (Хмельницкий)

18:30 - "Аврора" (Киев) - "Кардинал" (Ровно)

26 апреля - полуфиналы:

13 :00 - победитель пары SkyUp / "Любарт" - победитель пары "Ураган" / "Сокол"

:00 - победитель пары SkyUp / "Любарт" - победитель пары "Ураган" / "Сокол" 16:00 - победитель пары "Сухая Балка" / "Энергия" - победитель пары "Аврора" / "Кардинал"

27 апреля - финал:

14 :00 - победители полуфиналов

К слову, с 3 мая стартуют четвертьфинальные серии плейоф Экстра-лиги. Действующий чемпион - киевский "ХИТ" - будет бороться за третий подряд титул. Среди претендентов - "Аврора", "Сокол", "Энергия", "Ураган", SkyUp Futsal, а также новички высшего дивизиона - "Сухая Балка" и "Атлетик Футзал".

Следить за развитием событий можно исключительно на Киевстар ТВ. Напоминаем, что доступ к просмотру контента предоставляется абонентам всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Также на Киевстар ТВ можно будет посмотреть другие спортивные трансляции, в частности 26 тур УПЛ: "Шахтер" - "Динамо", Минифутбол: Игры Наций с участием сборной Украины, чемпионский бой Сергея Радченко против Кевина Лерены за титул WBC в бриджервейте и многое другое.

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Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua