Брат спортсменки рассказал истинную версию смерти.

Ведущие мировые СМИ распространяли информацию, что боевики Талибана кроваво казнили афганскую волейболистку Махджубин Хакими из национальной сборной страны.

Эту новость прокомментировали даже в Международной федерации волейбола. Впрочем, индийский ресурс Alt News опроверг этот фейк.

Журналисты отыскали брата Махджубин, который рассказал, что произошло на самом деле.

"Она не была убита талибами. Смерть Махджубин наступила 5 августа, а ее тело было найдено в ванной в доме ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин покончила с собой. Однако наша семья подозревает, что к смерти Махджубин причастны родственники ее жениха", - сказал брат покойной волейболистки.

Семья погибшей показала снимок могилы, где указано имя Махджубин и настоящая дата смерти.

Махджубин погибла в возрасте 25 лет.

Захват власти в Афганистане - что известно

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

Автор: Артем Будрин