Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей.

В ночь на 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 221.

В главном событии вечера в легчайшей весовой категории представитель Грузии Мераб Двалишвили одержал убедительную победу над россиянином Петром Яном.

Двалишвили победил единогласным решением судей: 50:45, 50:45, 50:45.

Грузинский боец оказывал постоянное давление на соперника, регулярно пытаясь перевести бой в партер и в результате сделал 11 успешных тейкдаунов. Двалишвили был лучше в стойке и в борьбе, а у представителя страны-террориста к пятому раунду правый глаз был закрыт гематомой.

После своего триумфа Двалишвили высказался в поддержку грузинского и украинского народов и призвал остановить войну.

"Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны", – сказал Двалишвили.

Merab Dvalishvili: 'Glory to Ukraine, Glory to Georgia' 🇺🇦🇬🇪 pic.twitter.com/wfUHEHjT0O — XcellentMMA (@XcellentMMA) March 12, 2023

Добавим, что в поединке с россиянином Двалишвили установил абсолютный рекорд по количеству попыток провести тейкдаун. Грузинский боец 49 раз пытался провести тейкдаун в бою с Яном. Предыдущее достижение принадлежало Кейну Веласкесу - 33 попытки.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырех поражениях.

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