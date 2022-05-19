Украинская теннисистка поздравила соотечественников с праздником.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех украинцев с Днем вышиванки.

В своем Инстаграме спортсменка опубликовала снимок, на котором она позирует в украинской вышиванке.

"Вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность", – подписала пост Элина.

Ранее Элина Свитолина сообщила, что они с мужем Гаэлем Монфисом ждут ребенка.

Элина Свитолина: достижения в карьере

Свитолина - бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде.

На счету украинской теннисистки 18 побед в турнирах WTA (из них 16 в одиночном разряде).

В 2018 году Элина выиграла Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

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