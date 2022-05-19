Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила всех украинцев с Днем вышиванки.
В своем Инстаграме спортсменка опубликовала снимок, на котором она позирует в украинской вышиванке.
"Вышиванка – это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность", – подписала пост Элина.
Ранее Элина Свитолина сообщила, что они с мужем Гаэлем Монфисом ждут ребенка.
Элина Свитолина: достижения в карьере
- Свитолина - бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде.
- На счету украинской теннисистки 18 побед в турнирах WTA (из них 16 в одиночном разряде).
- В 2018 году Элина выиграла Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.