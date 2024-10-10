'Сердце Азовстали' стало ветеранским партнером Федерации Стронгмена Украины на международных соревнованиях в Мадриде

На соревнованиях будут представлены такие дисциплины, как жим лежа, эйрбайк, гребля на тренажере и рывок гири.

"Сердце Азовстали" стало ветеранским партнером Федерации Стронгмена Украины, которая является одним из организаторов соревнований Strong Spirit Games, которые пройдут 11 октября в Мадриде в рамках спортивного фестиваля Arnold Classic Europe. В соревнованиях примут участие защитники Мариуполя Роман Мещеряков, Сергей Дубов и Михаил Будыка, которые по итогам отборочных этапов вошли в состав сборной Украины.

"Для "Сердца Азовстали" чрезвычайно важно поддерживать наших защитников в их стремлении к победам не только на поле боя, но и в мирной жизни. Участие в международных спортивных соревнованиях, таких как STRONG SPIRIT'S GAMES, демонстрирует силу и стойкость украинских ветеранов, которые вопреки всему остаются примером мужества и непоколебимой воли", - отметила директор организации Ксения Сухова.

Накануне отъезда в Мадрид сборная Украины провела открытую тренировку. На соревнованиях будут представлены такие дисциплины, как жим лежа, эйрбайк, гребля на тренажере и рывок гири.

Видео дня

"Настроение боевое, потому что еду с собратьями, с друзьями, с которыми познакомился во время всех соревнований на отборах. Могу сказать, что имею позитивный настрой для того, чтобы достойно представить Украину на международных соревнованиях", - отметил защитник Мариуполя Михаил Будыка.

Также выступление наших стальных защитников на соревнованиях в Мадриде имеет важную миссию - привлечь внимание международного сообщества к украинским военнопленным, которые уже третий год находятся в российском плену.

"Сердце Азовстали" - это проект комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей, который является частью "Стального фронта" Рината Ахметова. На реализацию проекта в 2023 году бизнесмен выделил 1 млрд грн.