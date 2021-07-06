Сборная Украины по пляжному футболу / фото beachsoccer.org.ua
Сборная Украины по пляжному футболу не поедет на первенство мира, которое в конце августа 2021 года пройдет в Москве.
Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Tribuna.com.
УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили нашей команде участвовать в этих соревнованиях.
Украинская команда героически завоевала путевку на мундиаль, заняв второе место в европейском отборе.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа. На турнире будут выступать 16 команд. Жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.
Квалификация Украины на ЧМ по пляжному футболу: главное
- На групповом этапе украинцы победили Турцию (7:5), разгромили Казахстан (6:1), а также с минимальным счетом уступили Португалии (0:1).
- В 1/4 финала украинцы встречались со Швейцарией и победили ее со счетом 6:5. Именно выход в полуфинал стал гарантией получения путевки на чемпионат мира.
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