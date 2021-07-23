Елена Костевич и Богдан Никишин стали знаменосцами нашей команды.

В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр. Старт Олимпиаде был официально дан 23 июля.

На парад стран-участниц вышло 206 команд-участниц, в том числе и украинская сборная.

Флаг Украины несли ветераны украинской сборной: олимпийская чемпионка по стрельбе Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

На церемонию вышли не все украинские атлеты - многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 24 июля.

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Напомним, Олимпиада будет проходить с 23 июля по 8 августа.

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Автор: Антон Дударь